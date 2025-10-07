Прогноз погоды на 8 октября - какой будет погода завтра

Мужчина идет с зонтом под дождем. Фото: УНИАН

В среду, 8 октября, Украина встретит настоящую осеннюю погоду. Придут дожди, высокая влажность и порывистый ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Пост Укргидрометеоцетра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 8 октября

Атмосферные фронты активного южного циклона, центр которого расположился над Черным морем, обусловят падение давления и удержание влажности на высоком уровне.

Облачно будет практически по всей стране. На западе дожди будут малозаметны, а вот в других регионах ожидаются небольшие и местами умеренные осадки. Больше всего достанется Одесской области, где пройдут значительные дожди, а в южных районах — сильные с грозами.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах, на юге и юго-востоке местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +8...+13 °С, на юго-востоке — до +16 °С, а в западных областях будет прохладнее — +4...+9 °С. Днем столбики термометров покажут +11...+16 °С, на востоке и юго-востоке страны — +16...+21 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

