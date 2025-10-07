Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Циклон накроет города — Укргидрометеоцентр предупредил о дождях

Циклон накроет города — Укргидрометеоцентр предупредил о дождях

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 17:35
Прогноз погоды на 8 октября - какой будет погода завтра
Мужчина идет с зонтом под дождем. Фото: УНИАН

В среду, 8 октября, Украина встретит настоящую осеннюю погоду. Придут дожди, высокая влажность и порывистый ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Реклама
Читайте также:
Циклон накроет города — Укргидрометеоцентр предупредил о дождях - фото 1
Пост Укргидрометеоцетра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 8 октября

Атмосферные фронты активного южного циклона, центр которого расположился над Черным морем, обусловят падение давления и удержание влажности на высоком уровне.

Облачно будет практически по всей стране. На западе дожди будут малозаметны, а вот в других регионах ожидаются небольшие и местами умеренные осадки. Больше всего достанется Одесской области, где пройдут значительные дожди, а в южных районах — сильные с грозами.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах, на юге и юго-востоке местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +8...+13 °С, на юго-востоке — до +16 °С, а в западных областях будет прохладнее — +4...+9 °С. Днем столбики термометров покажут +11...+16 °С, на востоке и юго-востоке страны — +16...+21 °С.

Циклон накроет города — Укргидрометеоцентр предупредил о дождях - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что синоптики заявили, что украинцев ожидает разнообразная погода, в зависимости от региона. В целом днем прогнозируется достаточно теплая погода.

Ранее стало известно, стоит ли ехать в горы в начале октября и какая сейчас погода в Карпатах.

погода осень дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации