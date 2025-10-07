Відео
Головна Метео Циклон накриє міста — Укргідрометеоцентр попередив про дощі

Циклон накриє міста — Укргідрометеоцентр попередив про дощі

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 17:35
Прогноз погоди на 8 жовтня - якою буде погода завтра
Чоловік іде з парасолею під дощем. Фото: УНІАН

У середу, 8 жовтня, Україна зустріне справжню осінню погоду. Прийдуть дощі, висока вологість та поривчастий вітер. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Читайте також:
Циклон накриє міста — Укргідрометеоцентр попередив про дощі - фото 1
Пост Укргідрометеоцетра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 8 жовтня

Атмосферні фронти активного південного циклону, центр якого розташувався над Чорним морем, зумовлять падіння тиску та утримання вологості на високому рівні.

Хмарно буде практично по всій країні. На заході дощі будуть малопомітні, а от в інших регіонах очікуються невеликі та місцями помірні опади. Найбільше дістанеться Одеській області, де пройдуть значні дощі, а в південних районах — сильні з грозами.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у Карпатах, на півдні та південному сході місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +8...+13 °С, на південному сході — до +16 °С, а у західних областях буде прохолодніше — +4...+9 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11...+16 °С, на сході та південному сході країни — +16...+21 °С.

Циклон накриє міста — Укргідрометеоцентр попередив про дощі - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що синоптики заявили, що українців очікує різноманітна погода, залежно від регіону. В цілому вдень прогнозується досить тепла погода.

Раніше стало відомо, чи варто їхати в гори на початку жовтня та яка зараз погода у Карпатах.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
