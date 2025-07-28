Прогноз погоды на 29 июля - какой будет погода завтра

Женщина с зонтиком гуляет. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 29 июля, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты и мощная зона пониженного давления — циклон. Именно он станет причиной неустойчивой, дождливой погоды в западных областях страны.

Об этом сообщают Наталка Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на 29 июля от Наталки Диденко

Осадки также ожидаются местами на севере, в Черкасской области, Кропивницком с районами, в Винницкой области и в Одесской области.

Несмотря на то, что синоптические модели дают несколько разные прогнозы, общая картина такова: на остальной территории Украины — преимущественно сухо. Без дождей обойдется в южном регионе, на востоке, а также в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Температурный фон будет оставаться довольно высоким. На юге столбики термометров будут достигать +32...+36 °С, на востоке — +30...+34 °С. В центре — +32...+36 °С, кроме Винницкой области, где будет прохладнее — всего +25...+28 °С. На севере — +28...+32 °С.

Зато в западных областях значительно свежее: +18...+23 °С, а местами во время дождей — лишь +16...+18 °С.

В Киеве в течение дня возможны кратковременные дожди с грозами, температура воздуха поднимется до +29...+30 °С. Из-за высокой влажности и жары возможен физический дискомфорт, особенно у людей с заболеваниями дыхательной системы.

Прогноз погоды на 29 июля от Укргидрометеоцентра

Во вторник, 29 июля, синоптики прогнозируют в Украине преимущественно облачную погоду с прояснениями. Значительные осадки охватят большую часть страны — дожди и грозы пройдут почти повсеместно, кроме большинства районов Левобережья. Особенно интенсивные дожди ожидаются в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер будет менять направление: в западных регионах будет преобладать северо-западный, а на остальной территории — юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Днем в центральных областях, а также на юге — в Одесской и Николаевской областях — местами возможны шквалы до 15-20 м/с и даже град.

Температурные показатели будут существенно отличаться в зависимости от региона. В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой ночью ожидается +14...+19 °С, днем — +20...+25 °С. На остальной территории ночная температура составит +18...+23 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +27...+32 °С. В южных и юго-восточных регионах сохранится сильная жара — до +35...+38 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Также мы писали подробный прогноз погоды в Украине на неделю с 28 июля по 3 августа.

Напомним, что во вторник, 29 июля, одесситам стоит готовиться к нестабильной погоде. Несмотря на сохранение жаркой температуры, город накроют кратковременные дожди, местами с грозами.