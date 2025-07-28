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Циклон над Україною — як зміниться погода завтра

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 23:51
Прогноз погоди на 29 липня - якою буде погода завтра
Жінка з парасолькою гуляє. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 29 липня, погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти та потужна зона зниженого тиску — циклон. Саме він стане причиною нестійкої, дощової погоди в західних областях країни.

Про це повідомляють Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди на 29 липня від Наталки Діденко

Опади також очікуються місцями на півночі, у Черкаській області, Кропивницькому з районами, на Вінниччині та в Одеській області.

Попри те, що синоптичні моделі дають дещо різні прогнози, загальна картина така: на решті території України переважно сухо. Без дощів обійдеться в південному регіоні, на сході, а також у Полтавській, Сумській і Дніпропетровській областях.

Циклон над Україною — як зміниться погода завтра - фото 1
Пост Діденко. Фото: скриншот

Температурний фон залишатиметься доволі високим. На півдні стовпчики термометрів сягатимуть +32…+36 °С, на сході — +30…+34 °С. У центрі — +32…+36 °С, крім Вінниччини, де буде прохолодніше — лише +25…+28 °С. На півночі — +28…+32 °С.

Натомість у західних областях значно свіже: +18…+23 °С, а місцями під час дощів — лише +16…+18 °С.

У Києві впродовж дня можливі короткочасні дощі з грозами, температура повітря підвищиться до +29…+30 °С. Через високу вологість та спеку можливий фізичний дискомфорт, особливо у людей із захворюваннями дихальної системи.

Прогноз погоди на 29 липня від Укргідрометеоцентра

У вівторок, 29 липня, синоптики прогнозують в Україні переважно хмарну погоду з проясненнями. Значні опади охоплять більшу частину країни — дощі та грози пройдуть майже повсюдно, окрім більшості районів Лівобережжя. Особливо інтенсивні дощі очікуються у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Циклон над Україною — як зміниться погода завтра - фото 2
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер змінюватиме напрям: у західних регіонах переважатиме північно-західний, а на решті території — південно-східний зі швидкістю 7–12 м/с. Вдень у центральних областях, а також на півдні — в Одеській та Миколаївській областях — місцями можливі шквали до 15–20 м/с і навіть град.

Температурні показники суттєво відрізнятимуться залежно від регіону. У західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій вночі очікується +14...+19 °С, вдень — +20...+25 °С. На решті території нічна температура становитиме +18...+23 °С, а вдень стовпчики термометрів підвищаться до +27...+32 °С. У південних і південно-східних регіонах збережеться сильна спека — до +35...+38 °С.

Циклон над Україною — як зміниться погода завтра - фото 3
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Також ми писали детальний прогноз погоди в Україні на тиждень з 28 липня по 3 серпня.

Нагадаємо, що у вівторок, 29 липня, одеситам варто готуватися до нестабільної погоди. Попри збереження спекотної температури, місто накриють короткочасні дощі, місцями з грозами. 

погода синоптик атмосферний циклон прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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