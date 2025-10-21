Погода сегодня, 21 октября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди гуляют осенью. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на вторник, 21 октября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь пройдет в большинстве областей Левобережья. На остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 21 октября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с северо-запада, а в западных областях будет переходить на юго-восточный.

Ночью столбики термометров снизятся до +1...+6 °С, в западных, Винницкой и Житомирский областях — до 0...-5 °С. Днем воздух прогреется до +8...+13 °С, а на востоке и северо-востоке — до +5...+10 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Скорость северо-западного ветра достигнет 5–10 м/с. Ночью температура в столице составит +3...+5 °С, а на Киевщине — +1...+6 °С. Днем в Киеве потеплеет до +9...+11 °С, а за пределами столицы — до +8...+13 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу Наталки Диденко, в течение дня 21 октября температура составит +9...+13 °С, а в южных и западных областях — +10...+15 °С. Прохладно будет только на северо-востоке: днем +7...+9 °С.

Ночью самой низкой будет температура в западных регионах: там ожидаются заморозки до 0...-5 °С. На остальной территории Украины столбики термометров снизятся до +1...+6 °С, во время безоблачной погоды возможны заморозки 0...-3 °С.

В восточных регионах, в Черкасской области, в Днепре с районами, в Сумской и Полтавской областях пройдут дожди. На остальной территории Украины без осадков. На западе ожидается солнечная погода.

В Киеве осадков не предвидится. Ночью похолодает до +1...+6 °С, днем воздух прогреется до +10 °С.

Напомним, 21 октября в Киеве будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +13 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что 21 октября в Украине не обойдется без заморозков. Кое-где столбики термометров снизятся до -5 °С.