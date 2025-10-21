Погода сьогодні, 21 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди гуляють восени. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 21 жовтня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Невеликий дощ пройде в більшості областей Лівобережжя. На решті території опадів не передбачається.

Про це в понеділок, 20 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 21 жовтня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з північного заходу, а в західних областях переходитиме на південно-східний.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +1...+6 °С, у західних, Вінницькій і Житомирський областях — до 0...-5 °С. Удень повітря прогріється до +8...+13 °С, а на сході та північному сході — до +5...+10 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Швидкість північно-західного вітру сягне 5–10 м/с. Уночі температура у столиці становитиме +3...+5 °С, а на Київщині — +1...+6 °С. Удень у Києві потеплішає до +9...+11 °С, а за межами столиці — до +8...+13 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом Наталки Діденко, упродовж дня 21 жовтня температура становитиме +9...+13 °С, а в південних і західних областях — +10...+15 °С. Прохолодно буде лише на північному сході: удень +7...+9 °С.

Уночі найнижчою буде температура в західних регіонах: там очікуються заморозки до 0...-5 °С. На решті території України стовпчики термометрів знизяться до +1...+6 °С, під час безхмарної погоди можливі заморозки 0...-3 °С.

У східних регіонах, на Черкащині, у Дніпрі з районами, на Сумщині та на Полтавщині пройдуть дощі. На решті території України без опадів. На заході очікується сонячна погода.

У Києві опадів не передбачається. Уночі похолодає до +1...+6 °С, удень повітря прогріється до +10 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що 21 жовтня в Україні не обійдеться без заморозків. Подекуди стовпчики термометрів знизяться до -5 °С.