Прогноз погоды в Украине на завтра 4 августа от Наталки Диденко

Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 4 августа, ожидается с грозовыми дождями в нескольких областях. В то же время местами температура воздуха повысится до +34 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 4 августа

Температура воздуха в течение суток будет +25...+29 °C, в южной части жарче всего — +30...+34 °C. На крайнем западе ожидается +20...+25 °C.

Погода в Украине 4 августа. Фото: Meteopost

Грозовые дожди возможны в западных областях, на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине. Однако большинство областей будут под влиянием сухой воздушной массы.

Погода в Киеве 4 августа

В столице будет малооблачная солнечная погода. Там температура воздуха повысится до +28 °C.

Диденко рассказала, что ближайший дождь в Киеве будет 6 августа.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, когда в августе ожидаются магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых.

А 30 августа мощная непогода накрыла Киев. Из-за сильного ливня вода затопила улицы, превратив их в реки.