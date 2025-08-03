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Головна Метео Тиждень почнеться з дощів — Діденко попередила про негоду завтра

Тиждень почнеться з дощів — Діденко попередила про негоду завтра

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Дата публікації: 3 серпня 2025 14:13
Прогноз погоди в Україні на завтра 4 серпня від Наталки Діденко
Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 4 серпня, очікується з грозовими дощами у декількох областях. Водночас місцями температура повітря підвищиться до +34 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 4 серпня

Температура повітря протягом доби буде +25...+29 °C, у південній частині найспекотніше — +30...+34 °C. На крайньому заході очікується +20...+25 °C.

Прогноз погоди в Україні на 4 серпня
Погода в Україні 4 серпня. Фото: Meteopost

Грозові дощі можливі в західних областях, на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Однак більшість областей будуть під впливом сухої повітряної маси.

Погода в Києві 4 серпня

У столиці буде малохмарна сонячна погода. Там температура повітря підвищиться до +28 °C.

Діденко розповіла, що найближчий дощ у Києві буде 6 серпня.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, коли у серпні очікуються магнітні бурі, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних.

А 30 серпня потужна негода накрила Київ. Через сильну зливу вода затопила вулиці, перетворивши їх на річки.

погода Україна Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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