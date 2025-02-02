Прогноз погоды в Украине 3 февраля - будет похолодание

Заснеженные зимние улицы Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине завтра ожидается облачная погода. В ряде регионов возможны осадки в виде дождей и мокрого снега. Ожидается серьезное похолодание, в некоторых регионах температура воздуха упадет до -9 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Синоптики сообщили, что на юге и юго-востоке страны стоит ожидать умеренного мокрого снега и дождя. Местами возможны налипание мокрого снега, на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах возможна гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью 0...-5 °С, в Карпатах-4...-9 °С;

в южной части, днем в Украине от -2...+3 °С, в Крыму +2...+7 °С.

Погода в Украине 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о резких изменениях погоды в Украине с первых чисел февраля и предупредила, когда похолодание будет особенно ощутимым.

Также метеоролог Вера Балабух сообщила о том, как изменения климата повлияют на агросектор в Украине.