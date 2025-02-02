Прогноз погоди в Україні 3 лютого — буде похолодання

Засніжені зимові вулиці України. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні завтра очікується хмарна погода. В низці регіонів можливі опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Очікується серйозне похолодання, у деяких регіонах температура повітря впаде до -9 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Синоптики повідомили, що на півдні та південному сході країни варто очікувати помірного мокрого снігу та дощу. Подекуди можливі налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі 0...-5 °С, в Карпатах-4...-9 °С;

у південній частині, вдень в Україні від -2...+3 °С, у Криму +2...+7 °С.

Погода в Україні 3 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про різкі зміни погоди в Україні з перших чисел лютого та попередила, коли похолодання буде особливо відчутним.

Також метеоролог Віра Балабух повідомила про те, як зміни клімату вплинуть на агросектор в Україні.