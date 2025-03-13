Тепло задержится — какой будет погода завтра

Солнечная погода в Киеве. Фото: Новости.LIVE/Олег Переверзев

В пятницу, 14 марта, в Украине будет царить настоящее весеннее тепло. Атмосферные потоки с юго-запада принесут мягкий воздух, который порадует комфортной температурой.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 14 марта от Укргидрометцентра

В большинстве регионов ожидается переменная облачность без осадков, однако на западе днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь — здесь будет хозяйничать атмосферный фронт.

Пост Украинского гидрометеорологического центра. Фото: скриншот

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. В ночные часы в большинстве областей, кроме южных и восточных, а также днем в Карпатах и на севере возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура порадует весенним уютом: ночью +5...+10 °С, днем +13...+18 °С. На юге и востоке еще теплее — ночью +8...+13 °С, а днем воздух прогреется до +17...+22 °С.

Карта погоды. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Погода в Украине на 14 марта от Наталки Диденко

Завтра, 14 марта, в Украине установится теплая и приятная погода. Температура воздуха прогреется до +15...+22 °С, поэтому во многих регионах будет ощущаться настоящая весенняя атмосфера.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Впрочем, в некоторых областях уже начнет ощущаться приближение прохлады. В частности, в Волынской, Ровенской, Львовской областях, а также в северных районах Житомирской и Киевской областей столбики термометров покажут +11...+14 °С.

Дождей завтра ожидать не стоит — осадки маловероятны. Однако вечером в западных регионах небо все же может затянуться облаками, а местами пройдет дождь. Сильного ветра также не предвидится.

В Киеве 14 марта будет сухо, а температура воздуха достигнет +14 °С.

Метеорологи советуют насладиться завтрашним днем, ведь уже в ближайшее время погода изменится: прогнозируют дожди, возможен мокрый снег и снижение температуры.

Карта осадков. Фото: Наталка Диденко

Напомним, в ночь на 13 марта киевляне видели в небе метеорит.

Также мы писали, что утром 14 марта украинцы смогут увидеть полное лунное затмение.