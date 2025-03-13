Тепло затримається — якою буде погода завтра
У п'ятницю, 14 березня, в Україні пануватиме справжнє весняне тепло. Атмосферні потоки з південного заходу принесуть м’яке повітря, яке порадує комфортною температурою.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Погода в Україні на 14 березня від Укргідрометцентру
У більшості регіонів очікується мінлива хмарність без опадів, однак на заході вдень пройде невеликий, місцями помірний дощ — тут господарюватиме атмосферний фронт.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. У нічні години у більшості областей, крім південних та східних, а також вдень у Карпатах і на півночі можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура порадує весняним затишком: уночі 5-10 °С тепла, вдень 13-18 °С. На півдні та сході ще тепліше — вночі 8-13°, а вдень повітря прогріється до 17-22 °С тепла.
Погода в Україні на 14 березня від Наталки Діденко
Завтра, 14 березня, в Україні встановиться тепла і приємна погода. Температура повітря прогріється до +15…+22 °С, тож у багатьох регіонах відчуватиметься справжня весняна атмосфера.
Втім, у деяких областях вже почне відчуватися наближення прохолоди. Зокрема, у Волинській, Рівненській, Львівській областях, а також у північних районах Житомирщини та Київщини стовпчики термометрів покажуть +11…+14 °С.
Дощів завтра очікувати не варто — опади малоймовірні. Однак увечері в західних регіонах небо все ж може затягнутися хмарами, а місцями пройде дощ. Сильного вітру також не передбачається.
У Києві 14 березня буде сухо, а температура повітря сягне +14 °С.
Метеорологи радять насолодитися завтрашнім днем, адже вже найближчим часом погода зміниться: прогнозують дощі, можливий мокрий сніг та зниження температури.
Нагадаємо, у ніч проти 13 березня кияни бачили у небі метеорит.
Також ми писали, що вранці 14 березня українці зможуть побачити повне місячне затемнення.
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