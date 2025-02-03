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Тепло отходит — Укргидрометцентр указал, где будут морозы

3 февраля 2025 19:29
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 4 февраля - синоптики дали прогноз - синоптики дали прогноз
Снежная буря накрыла город. Иллюстративное фото: Shutterstock
Светлана Силенко - Редактор

В Украине во вторник, 4 февраля, ожидается облачная погода. На дорогах местами будет гололедица, в связи с этим водителям стоит быть осторожными. В некоторых областях местами небольшой снег. В Карпатах ожидаются морозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 4 февраля

В Украине во вторник ожидается облачная погода. Местами небольшой снег, лишь в большинстве южных областей, ночью и на крайнем западе страны обойдется без осадков. На юго-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 0...-5 °С, днем -3...+2 °С;
  • в Карпатах ночью -8...-13 °С, днем 0...-5 °С.
погода в Україні 4 лютого
Погода в Украине 4 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы сообщали, что в Харькове 4 февраля ударят сильные морозы. Синоптики призывают горожан быть готовыми к непогоде. В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует в некоторых регионах Украины снегопады.

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