Погода в Украине 4 февраля - синоптики дали прогноз - синоптики дали прогноз

Тепло отходит — Укргидрометцентр указал, где будут морозы
В Украине во вторник, 4 февраля, ожидается облачная погода. На дорогах местами будет гололедица, в связи с этим водителям стоит быть осторожными. В некоторых областях местами небольшой снег. В Карпатах ожидаются морозы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 4 февраля
В Украине во вторник ожидается облачная погода. Местами небольшой снег, лишь в большинстве южных областей, ночью и на крайнем западе страны обойдется без осадков. На юго-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 0...-5 °С, днем -3...+2 °С;
- в Карпатах ночью -8...-13 °С, днем 0...-5 °С.
Ранее мы сообщали, что в Харькове 4 февраля ударят сильные морозы. Синоптики призывают горожан быть готовыми к непогоде. В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует в некоторых регионах Украины снегопады.
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