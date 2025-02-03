Порода в Україні 4 лютого — синоптики дали прогноз

Снігова буря накрила місто. Ілюстративне фото: Shutterstock

В Україні у вівторок, 4 лютого, очікується хмарна погода. На дорогах подекуди буде ожеледиця, у зв'язку з цим водіям варто бути обережними. В деяких областях місцями невеликий сніг. В Карпатах очікуються морози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 4 лютого

В Україні у вівторок очікується хмарна погода. Місцями невеликий сніг, лише у більшості південних областей, вночі і на крайньому заході країни обійдеться без опадів. На південному сході та сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі 0...-5 °С, вдень -3...+2 °С;

в Карпатах вночі -8...-13 °С, вдень 0...-5 °С.

Погода в Україні 4 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що у Харкові 4 лютого вдарять сильні морози. Синоптики закликали містян бути готовими до негоди. Водночас синоптик Наталка Діденко прогнозує у деяких регіонах України снігопади.