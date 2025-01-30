Погода в Украине на завтра 31 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков

Тепло уходит из Украины — синоптики дали прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 31 января, будет несколько прохладной и туманной. Небольшие дожди обещают в нескольких регионах Украины.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 31 января
По прогнозам синоптиков, ночью 31 января погоду в Украине будет определять зона высокого атмосферного давления со слабым южным ветром. В большинстве областей возможно образование туманов.
Днем местами небольшой дождь ожидается в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 °C до -1 °C, днем поднимется до +5 °C...+10 °C. В южных регионах ночью ожидается +2 °C...+7 °C, а днем будет теплее - +10...+15 °C.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В Украине 31 января ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Прогноз погоды от синоптика Диденко 31 января
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 31 января в Украине сохранится теплая погода. Дневная температура воздуха составит +6 °C...+9 °C, на западе местами до +7 °C...+11 °C. В южных областях задержится настоящее весеннее тепло, там +9 °C...+14 °C.
Существенных осадков в большинстве регионов не ожидается, лишь в западных областях местами возможны небольшие дожди или морось.
В Киеве последний день января будет теплым, однако усилится юго-восточный ветер. Ночью температура составит +3 °C...+5 °C, а днем ожидается около +7 °C.
Ранее синоптики предупредили харьковчан о густом тумане и сложной видимости на дорогах.
Также мы писали, что в этом году зима в Украине выдается аномально теплой, что может иметь определенные последствия для агропромышленности. Основной причиной такого потепления считается рост выбросов парниковых газов, в частности из-за военных действий.
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