Погода в Україні на завтра 31 січня 2025 — прогноз погоди від синоптиків

Жінка йде вулицею у снігопад. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 31 січня, буде дещо прохолодною та туманною. Невеликі дощі обіцяють у кількох регіонах України.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 31 січня

За прогнозами синоптиків, вночі 31 січня погоду в Україні визначатиме зона високого атмосферного тиску зі слабким південним вітром. У більшості областей можливе утворення туманів.

Вдень місцями невеликий дощ очікується у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. На решті території істотних опадів не прогнозується.

Температура повітря вночі коливатиметься від +4 °C до -1 °C, удень підніметься до +5 °C…+10 °C. У південних регіонах вночі очікується +2 °C…+7 °C, а вдень буде тепліше — +10…+15°C.

Прогноз погоди в Україні на 31 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

В Україні 31 січня вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Оголошено перший рiвень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах", — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від синоптика Діденко 31 січня

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 31 січня в Україні збережеться тепла погода. Денна температура повітря становитиме +6 °C…+9 °C, на заході місцями до +7 °C…+11 °C. У південних областях затримається справжнє весняне тепло, там +9 °C…+14 °C.

Суттєвих опадів у більшості регіонів не очікується, лише в західних областях місцями можливі невеликі дощі або мряка.

У Києві останній день січня буде теплим, проте посилиться південно-східний вітер. Вночі температура складе +3 °C…+5 °C, а вдень очікується близько +7 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Раніше синоптики попередили харків'ян про густий туман та складну видимість на дорогах.

Також ми писали, що цього року зима в Україні видається аномально теплою, що може мати певні наслідки для агропромисловості. Основною причиною такого потепління вважається зростання викидів парникових газів, зокрема через воєнні дії.