Погода в Україні на завтра 31 січня 2025 — прогноз погоди від синоптиків

Тепло йде з України — синоптики дали прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 31 січня, буде дещо прохолодною та туманною. Невеликі дощі обіцяють у кількох регіонах України.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 31 січня
За прогнозами синоптиків, вночі 31 січня погоду в Україні визначатиме зона високого атмосферного тиску зі слабким південним вітром. У більшості областей можливе утворення туманів.
Вдень місцями невеликий дощ очікується у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. На решті території істотних опадів не прогнозується.
Температура повітря вночі коливатиметься від +4 °C до -1 °C, удень підніметься до +5 °C…+10 °C. У південних регіонах вночі очікується +2 °C…+7 °C, а вдень буде тепліше — +10…+15°C.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
В Україні 31 січня вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Оголошено перший рiвень небезпечності, жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах", — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Прогноз погоди від синоптика Діденко 31 січня
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 31 січня в Україні збережеться тепла погода. Денна температура повітря становитиме +6 °C…+9 °C, на заході місцями до +7 °C…+11 °C. У південних областях затримається справжнє весняне тепло, там +9 °C…+14 °C.
Суттєвих опадів у більшості регіонів не очікується, лише в західних областях місцями можливі невеликі дощі або мряка.
У Києві останній день січня буде теплим, проте посилиться південно-східний вітер. Вночі температура складе +3 °C…+5 °C, а вдень очікується близько +7 °C.
Раніше синоптики попередили харків'ян про густий туман та складну видимість на дорогах.
Також ми писали, що цього року зима в Україні видається аномально теплою, що може мати певні наслідки для агропромисловості. Основною причиною такого потепління вважається зростання викидів парникових газів, зокрема через воєнні дії.
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