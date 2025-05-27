В Украине во вторник в большинстве областей ожидаются дожди, однако температура будет летней

Девочка под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в Украине синоптики обещают облачную погоду с умеренными дождями. Температура воздуха будет держаться в пределах +14...+23 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 27 мая

Метеорологи предупреждают, что в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Хмельницкой, Черновицкой областях могут быть значительные осадки. Только на востоке Украины будет сухо. Ветер юго-восточного направления и его порывы на Левобережье достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в западных, Житомирской и Винницкой областях +14...+19 °С, в восточных и Сумской областях +24...+29 °С, на остальной территории — +18...+23 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области сегодня

Во вторник в столичном регионе будет идти дождь в течение суток. Ветер юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 27 мая. Фото: Meteopost

Температура воздуха по Киевской области днем +18...+23 °С, а Киеве днем +20...+22 °С.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, в течение этой недели в большинстве областей Украины ожидаются дожди, а иногда с грозами и сильным ветром.

Также метеорологи предупредили, что в Харькове сегодня ожидаются сильные порывы ветра, но погода будет теплой.