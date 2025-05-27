Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Метео Тепло, дощитиме, але не всюди — прогноз погоди на сьогодні

Тепло, дощитиме, але не всюди — прогноз погоди на сьогодні

Ua en ru
Дата публікації: 27 травня 2025 06:27
В Україні у вівторок у більшості областей очікуються дощі, проте температура буде літньою
Дівчинка під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні в Україні синоптики обіцяють хмарну погоду з помірними дощами. Температура повітря триматиметься в межах +14...+23 °С. 

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 27 травня

Метеорологи попереджають, що у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, областях можуть бути значні опади. Тільки на сході України буде сухо. Вітер південно-східного напрямку і його пориви на Лівобережжі сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях +14...+19 °С, у східних та Сумській областях +24...+29 °С, на решті території — +18...+23 °С.

null
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області сьогодні

У вівторок у столичному регіоні дощитиме протягом доби. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні 27 травня
Прогноз погоди в Україні 27 травня. Фото: Meteopost

Температура повітря по Київській області вдень +18...+23 °С, а Києві вдень +20...+22 °С.

null
Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом цього тижня у більшості областях України очікуються дощі, а подекуди з грозами та сильним вітром.

Також метеорологи попередили, що у Харкові сьогодні очікуються сильні пориви вітру, але погода буде теплою.

погода Укргідрометцентр синоптик дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /