В Україні у вівторок у більшості областей очікуються дощі, проте температура буде літньою

Дівчинка під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні в Україні синоптики обіцяють хмарну погоду з помірними дощами. Температура повітря триматиметься в межах +14...+23 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 27 травня

Метеорологи попереджають, що у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, областях можуть бути значні опади. Тільки на сході України буде сухо. Вітер південно-східного напрямку і його пориви на Лівобережжі сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях +14...+19 °С, у східних та Сумській областях +24...+29 °С, на решті території — +18...+23 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області сьогодні

У вівторок у столичному регіоні дощитиме протягом доби. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні 27 травня. Фото: Meteopost

Температура повітря по Київській області вдень +18...+23 °С, а Києві вдень +20...+22 °С.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом цього тижня у більшості областях України очікуються дощі, а подекуди з грозами та сильним вітром.

Також метеорологи попередили, що у Харкові сьогодні очікуються сильні пориви вітру, але погода буде теплою.