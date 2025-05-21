Прогноз погоды на 22 мая — где ожидать дождей завтра

Люди идут под дождем. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 22 мая, в Украине ожидается преимущественно сухая погода ночью по всей территории страны. Однако в некоторых регионах ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 22 мая

Днем в большинстве областей погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, что обеспечит солнечные и спокойные условия.

Однако на западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях ситуация будет несколько отличаться: здесь снова начнет влиять атмосферный фронт.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Поэтому в этих регионах прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами возможен град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.

Ветер преимущественно юго-западный и южный со скоростью 7-12 м/с.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Температура ночью будет колебаться в диапазоне +7...+12 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +20...+25 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко на 22 мая

В четверг, 22 мая, по всей Украине в этот день будет царить теплая воздушная масса, температура будет колебаться в промежутке +18...+24 °С.

В то же время в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях ожидаются дожди с грозами. Остальная территория страны будет наслаждаться сухой погодой.

В Киеве 22 мая также без существенных осадков, а днем воздух прогреется до +22 °С.

Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что в четверг, 22 мая, на Львовщине и в самом городе погода будет переменчивой — небо время от времени будет покрываться облаками. В течение дня возможны кратковременные дожди, местами с грозами и выпадением града.

Синоптики также предоставили прогноз погоды на всю Украину на ближайшую неделю.