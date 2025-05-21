Прогноз погоди на 22 травня — де очікувати на дощі завтра

Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 травня, в Україні очікується переважно суха погода вночі по всій території країни. Однак в деяких регіонах очікуються дощі та грози.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди від Укргідрометеоцентру на 22 травня

Вдень у більшості областей погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, що забезпечить сонячні та спокійні умови.

Проте на заході країни, а також у Житомирській та Вінницькій областях ситуація дещо відрізнятиметься: тут знову почне впливати атмосферний фронт.

Пост Укргідрометеоцентру. Фото: скриншот

Через це у цих регіонах прогнозуються короткочасні дощі, грози, місцями можливий град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.

Вітер переважно південно-західний та південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Температура вночі коливатиметься у діапазоні +7...+12 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 22 травня

У четвер, 22 травня, по всій Україні цього дня пануватиме тепла повітряна маса, температура коливатиметься у проміжку +18...+24 °С.

Водночас у західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині очікуються дощі з грозами. Решта території країни насолоджуватиметься сухою погодою.

У Києві 22 травня також без істотних опадів, а вдень повітря прогріється до +22 °С.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у четвер, 22 травня, на Львівщині та у самому місті погода буде мінливою — небо час від часу вкриватиметься хмарами. Протягом дня можливі короткочасні дощі, місцями з грозами та випаданням граду.

Синоптики також надали прогноз погоди на всю Україну на найближчий тиждень.