Погода сегодня, 23 июля, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Девушки идут под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН

Прогноз погоды на среду, 23 июля, сообщили синоптики. Сегодня "творцом" погоды в большинстве областей будет атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада на восток. В частности, он обусловит ночью в Украине, кроме западных, южных областей и Крыма, а днем на Левобережье — кратковременный дождь, грозу, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день удержится по-летнему теплая температура. В частности, в западных и северных областях ночью было +14...+19 °С, днем будет +23...+28 °С. На остальной территории ночью +18...+23 °С, днем +27...+32 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют переменную облачность. Ночью ожидался кратковременный дождь и гроза, днем будет без осадков. Ветер преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с. Температура в области ночью +14...+19 °С, днем +23...+28 °С.

Тем временем в Киеве ночью +17...+19 °С, днем +26...+28 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, дожди с грозами в среду наиболее вероятны в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях. Возможно, заденет еще Донецкую.

Температура воздуха в течение дня 23-го июля ожидается в большинстве областей, как пишет Диденко — в пределах +26...+29 °С, в Сумской и Черниговской областях будет свежее — +23...+26 °С. В южной части и на юго-востоке Украины, включая Днепропетровскую область — остается жара +30...+35 °С.

Тем временем в Киеве, как прогнозировала Диденко, ночью пройдут грозовые дожди, а днем — будет без осадков. Западный ветер ожидается порывистым. Температура воздуха в течение дня составит +27 °С.

"В ближайшее время температура воздуха в Украине будет испытывать незначительные колебания, особо не меняясь — умеренные градусы на западе, жара на юге, в целом +27...+30 °С", — добавила синоптик.

Напомним, что сегодня в Харькове и Харьковской области ожидается настоящая непогода. Регион накроют сильные грозы, град и шквальный ветер.

Также мы писали, что погода во Львове и области 23 июля ночью будет прохладной. Днем ожидается переменная облачность.