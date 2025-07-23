Погода сьогодні, 23 липня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Дівчата йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН

Прогноз погоди на середу, 23 липня, повідомили синоптики. Сьогодні "творцем" погоди в більшості областей буде атмосферний фронт, що переміщуватиметься з заходу на схід. Зокрема, він зумовить вночі в Україні, крім західних, південних областей та Криму, а вдень на Лівобережжі — короткочасний дощ, грозу, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Про це у вівторок, 22 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 23 липня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В цей день утримається по-літньому тепла температура. Зокрема, у західних та північних областях вночі було +14...+19 °С, вдень буде +23...+28 °С. На решті території вночі +18...+23 °С, вдень +27...+32 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують мінливу хмарність. Вночі очікувався короткочасний дощ і гроза, вдень буде без опадів. Вітер переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура в області вночі +14...+19 °С, вдень +23...+28 °С.

Тим часом у Києві вночі +17...+19 °С, вдень +26...+28 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, дощі з грозами у середу найбільш ймовірні у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях. Можливо, зачепить ще Донецьку.

Температура повітря протягом дня 23-го липня очікується у більшості областей, як пише Діденко — в межах +26...+29 °С, у Сумській та Чернігівській областях буде свіжіше — +23...+26 °С. У південній частині та на південному сході України, включно з Дніпропетровською областю — залишається спека +30...+35 °С.

Тим часом у Києві, як прогнозувала Діденко, вночі пройдуть грозові дощі, а вдень — буде без опадів. Західний вітер очікується рвучким. Температура повітря впродовж дня становитиме +27 °С.

"Найближчим часом температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань, особливо не змінюючись — помірні градуси на заході, спека на півдні, загалом +27...+30 °С", — додала синоптик.

Нагадаємо, що сьогодні у Харкові та Харківській області очікується справжня негода. Регіон накриють сильні грози, град та шквальний вітер.

Також ми писали, що погода у Львові та області 23 липня вночі буде прохолодною. Вдень очікується мінлива хмарність.