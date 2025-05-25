Погода в Украине на завтра - прогноз от Диденко.

Люди гуляют по городу во время солнечной погоды. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 26 мая, в Украине ожидаются температурные контрасты. Следовательно, температура воздуха будет колебаться от +9 °С до + 29 °С.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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По прогнозам синоптика, в Украине, 26 мая, предполагается значительный температурный контраст — от +9 °С на западе до +29 °С на востоке.

Итак, в понедельник, на западе будет довольно прохладно — +9...+15 °С. В то же время на севере +18...+22 °С, в Сумской области ожидается до +25 °С.

В центральных областях в понедельник, 26 мая, температура воздуха прогреется до +19...+23 °С, на Полтавщине до +25 °С, на Днепропетровщине до +28 °С.

Как прогнозирует Диденко, в южной части Украины в понедельник будет довольно тепло — +24...+28 °С, в Одесской области +20...+24 °С.

В восточных областях даже будет настоящий весенний теплый воздух — +26...+29 °С.

Однако день не пройдет без осадков — дожди пройдут на западе, севере (кроме Сумщины), в центре (кроме Полтавщины и Днепра с районами) и в Одесской области.

Зато в большинстве южных областей, в Крыму и на востоке Украины будет преобладать сухая погода. На Левобережье Украины порывы юго-восточного ветра могут быть завтра штормовыми, до 15-20 метров в секунду.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее синоптики предупредили киевлян о грозе и сильном ветре в воскресенье, 25 мая.

Также синоптики информировали, какой будет погода в Украине в течение дня воскресенья.