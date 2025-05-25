Погода в Україні на завтра — прогноз від Діденко.

Люди гуляють містом під час сонячної погоди. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 26 травня, в Україні очікуються температурні контрасти. Відтак, температура повітря коливатиметься від +9 °С до + 29 °С.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні на 26 травня від Діденко

За прогнозами синоптика, в Україні, 26 травня, передбачається значний температурний контраст — від +9 °С на заході до +29 °С на сході.

Отже, у понеділок, на заході буде доволі прохолодно — +9...+15 °С. Водночас на півночі +18...+22 °С, на Сумщині очікується до +25 °С.

У центральних областях у понеділок, 26 травня, температура повітря прогріється до +19...+23 °С, на Полтавщині до +25 °С, на Дніпропетровщині до +28 °С.

Як прогнозує Діденко, у південній частині Україні у понеділок буде доволі тепло — +24...+28 °С, на Одещині +20...+24 °С.

У східних областях навіть буде справжнє весняне тепле повітря — +26...+29 °С.

Однак день не мине без опадів — дощі пройдуть на заході, півночі (окрім Сумщини), у центрі (окрім Полтавщини та Дніпра з районами) та на Одещині.

Натомість у більшості південних областей, в Криму та на сході України переважатиме суха погода. На Лівобережжі України пориви південно-східного вітру можуть бути завтра штормовими, до 15-20 метрів за секунду.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики попередили киян про грозу та сильний вітер у неділю, 25 травня.

Також синоптики інформували, якою буде погода в Україні протягом дня неділі.