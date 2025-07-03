Прогноз погоды на 4 июля - какой будет погода завтра

Люди сидят в парке летом. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 4 июля, в Украине погоду преимущественно будет определять поле повышенного давления. Из-за этого большинство регионов останется без осадков.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 4 июля от Укргидрометеоцентра

Однако уже днем на западные, северные области и Винницкую область переместится холодный атмосферный фронт с северо-запада. Это приведет к кратковременным дождям, грозам, а местами — граду и шквалистому ветру скоростью 15-20 м/с.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ночь ожидается теплой, кроме восточной части страны, где температура опустится до +11...+16 °С.

Днем столбики термометров поднимутся до +28...+33 °С, а в Винницкой, Одесской и Николаевской областях даже местами до +35 °С — жара здесь будет особенно сильной.

На северо-западе страны жара спадет: там температура днем снизится до +20...+25 °С благодаря приходу прохладного воздуха после фронта.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Прогноз погоды на 4 июля от Наталки Диденко

Пятница, 4 июля, в Украине наконец-то принесет настоящую жару — для тех, кто ее ждал. Температура воздуха поднимется до комфортных сезонных +28...+33 °С, но в некоторых регионах, в частности в Одесской, Николаевской, части Черновицкой области, а также в отдельных районах Черкасской и Винницкой областей, жара будет более интенсивной — до +33...+35 °С, что уже приближается к летним показателям западной Европы.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

В то же время на Волыни, Ровенщине и местами на Львовщине столбики термометров опустятся до комфортных +20...+25 °С, даря местным жителям небольшое облегчение.

Атмосферный фронт, движущийся с северо-запада, принесет кратковременные грозовые дожди на западные, северные области, а также в Винницкую и Черкасскую области. В остальных регионах страны будет царить сухая и солнечная погода.

В столице ожидается жаркий день с температурой +30...+32 °С. Дождь с грозой более вероятен во второй половине дня или вечером.

Напомним, синоптики сообщили, когда в июле будут сильные магнитные бури.

В то же время в Европе наблюдают рекордно высокие температуры. Эксперты обеспокоены и отмечают, что это лишь первые признаки гораздо более серьезных климатических изменений.