Прогноз погоди на 4 липня - якою буде погода завтра

Люди сидять у парку влітку. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 4 липня, в Україні погоду переважно визначатиме поле підвищеного тиску. Через це більшість регіонів залишиться без опадів.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 4 липня від Укргідрометеоцентра

Проте вже вдень на західні, північні області та Вінниччину переміститься холодний атмосферний фронт з північного заходу. Це призведе до короткочасних дощів, гроз, а місцями — граду та шквалистого вітру швидкістю 15-20 м/с.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Ніч очікується теплою, окрім східної частини країни, де температура опуститься до +11...+16 °С.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +28...+33 °С, а на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині навіть місцями до +35 °С — спека тут буде особливо сильною.

На північному заході країни спека спаде: там температура вдень знизиться до +20...+25 °С завдяки приходу прохолодного повітря після фронту.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз погоди на 4 липня від Наталки Діденко

П’ятниця, 4 липня, в Україні нарешті принесе справжню спеку — для тих, хто її чекав. Температура повітря підвищиться до комфортних сезонних +28...+33 °С, але у деяких регіонах, зокрема на Одещині, Миколаївщині, частині Чернівецької області, а також в окремих районах Черкащини та Вінниччини, спека буде більш інтенсивною — до +33...+35 °С, що вже наближається до літніх показників західної Європи.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Водночас на Волині, Рівненщині та місцями на Львівщині стовпчики термометрів опустяться до комфортних +20...+25 °С, даруючи місцевим мешканцям невелике полегшення.

Атмосферний фронт, що рухається з північного заходу, принесе короткочасні грозові дощі на західні, північні області, а також на Вінниччину та Черкащину. В решті регіонів країни пануватиме суха та сонячна погода.

У столиці очікується спекотний день з температурою +30...+32 °С. Дощ з грозою більш імовірний у другій половині дня або надвечір.

Нагадаємо, синоптики повідомили, коли в липні будуть сильні магнітні бурі.

Водночас у Європі спостерігають рекордно високі температури. Експерти занепокоєні та наголошують, що це лише перші ознаки набагато серйозніших кліматичних змін.