Погода в Украине 18 сентября — прогноз от Наталки Диденко

Осенняя погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

В Украине в среду, 18 сентября, будет кратковременное понижение температуры. Погода в регионах будет неоднородной — кое-где возможны грозовые ливни и порывистые ветры, а где-то удержится теплая, летняя погода.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 18 сентября

Наталья Диденко объяснила, что в среду, 18 сентября, заметно снижение температуры. Смена погоды коснется Одесской, Винницкой, а также части Черкасской, Житомирской и Киевской областей.

Там температура воздуха будет +18...+22°C.

Температурная карта Украины 18 сентября. Фото: Meteopost

В других регионах Украины будет теплая, солнечная погода, отметки термометров днем будут показываться от +22 до +27 °C. Впрочем, Диденко предупреждает о локальных дождях с грозами, которые покроют всю Украину, кроме восточных областей.

Также в Украине на юге, в центральной части и частично на востоке будет штормовой, порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с.

В целом еще долгое время удержится теплая, комфортная, солнечная погода, как сообщила Диденко.

Погода в Киеве 18 сентября

В Киеве Наталья Диденко прогнозирует похолодание. Температура снизится до +20...+21°C. Возможен порывистый ветер восточного направления, а также дожди.