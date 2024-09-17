Погода в Украине 18 сентября — прогноз от Наталки Диденко

Температура воздуха упадет – синоптик Диденко назвала области, где резко изменится погода
В Украине в среду, 18 сентября, будет кратковременное понижение температуры. Погода в регионах будет неоднородной — кое-где возможны грозовые ливни и порывистые ветры, а где-то удержится теплая, летняя погода.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине 18 сентября
Наталья Диденко объяснила, что в среду, 18 сентября, заметно снижение температуры. Смена погоды коснется Одесской, Винницкой, а также части Черкасской, Житомирской и Киевской областей.
Там температура воздуха будет +18...+22°C.
В других регионах Украины будет теплая, солнечная погода, отметки термометров днем будут показываться от +22 до +27 °C. Впрочем, Диденко предупреждает о локальных дождях с грозами, которые покроют всю Украину, кроме восточных областей.
Также в Украине на юге, в центральной части и частично на востоке будет штормовой, порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с.
В целом еще долгое время удержится теплая, комфортная, солнечная погода, как сообщила Диденко.
Погода в Киеве 18 сентября
В Киеве Наталья Диденко прогнозирует похолодание. Температура снизится до +20...+21°C. Возможен порывистый ветер восточного направления, а также дожди.
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