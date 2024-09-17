Погода в Україні 18 вересня — прогноз від Наталки Діденко

Осіння погода у Києві. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

В Україні у середу, 18 вересня, буде короткочасне зниження температури. Погода в регіонах буде неоднорідною — десь можливі грозові зливи та рвучкі вітри, а десь утримається тепла, літня погода.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 18 вересня

Наталка Діденко пояснила, що у середу, 18 вересня, буде помітне зниження температури. Зміна погоди торкнеться Одеської, Вінницької, а також частини Черкаської, Житомирської та Київської областей.

Там температура повітря становитиме +18...+22 °C.

Температурна карта України 18 вересня. Фото: Meteopost

В інших регіонах України буде тепла, сонячна погода, позначки термометрів вдень показуватимуть від +22 до +27 °C. Втім, Діденко попереджає про локальні дощі з грозами, які накриють всю Україну, крім східних областей.

Також в Україні на півдні, у центральній частині та частково на сході буде штормовий, рвучкий вітер зі швидкістю 15-20 м/с.

Загалом в Україні ще тривалий час утримається тепла, комфортна, сонячна погода, як повідомила Діденко.

Погода у Києві 18 вересня

У Києві Наталка Діденко прогнозує похолодання. Температура знизиться до +20...+21 °C. Можливий рвучкий вітер східного напрямку, а також дощі.