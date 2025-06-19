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Главная Метео Температура до +30 — в Украину идет летняя жара с сильным ветром

Температура до +30 — в Украину идет летняя жара с сильным ветром

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Дата публикации 19 июня 2025 00:00
Прогноз погоды на 19 июня - какой будет погода завтра
Девушки гуляют в жару. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Прогноз погоды на 19 июня от Укргидрометеоцентра Погода на 19 июня от Наталки Диденко

В четверг, 19 июня, почти на всей территории Украины ожидается сухая погода. Это обусловлено влиянием области повышенного атмосферного давления, которая охватит большинство регионов страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 19 июня от Укргидрометеоцентра

Исключением станут Черниговская, Сумская области, восток Украины, а также Закарпатье и Карпаты — в этих регионах ожидается влияние слабого атмосферного фронта, который придет с северо-запада.

Температура до +30 — в Україну йде літня спека з сильним вітром - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер ожидается преимущественно западного и северо-западного направления. В дневные часы на юге и востоке страны возможны его порывы до 15-20 м/с.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+18 °С, а на морском побережье столбики термометров поднимутся до +21 °С.

Днем столбики термометров поднимутся до +25...+30 °С, тогда как на западе и севере страны будет немного прохладнее — +20...+25 °С. В Карпатах ночная температура опустится до +8...+13 °С, днем здесь ожидается +16...+21 °С.

Температура до +30 — в Україну йде літня спека з сильним вітром - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Погода на 19 июня от Наталки Диденко

В четверг, 19 июня, почти на всей территории Украины будет преобладать северо-западный ветер. Местами он будет довольно сильным — с порывами до 15-20 м/с, местами будет достигать штормового уровня.

Температура до +30 — в Україну йде літня спека з сильним вітром - фото 3
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Несмотря на порывистый ветер, температура воздуха будет оставаться по-летнему комфортной. В четверг, 19 июня, днем столбики термометров покажут +22...+27 °C, а на юге страны потеплеет до +26...+31 °C.

В то же время без дождей 19 июня не обойдется. Осадки с грозами ожидаются на западе страны, местами — на севере и востоке. В центре и на юге погода будет оставаться сухой.

В Киеве 19 июня ожидается преимущественно сухая погода, лишь вечером возможен кратковременный локальный дождь. Ветер снова усилится, порывы будут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около +24 °C.

Напомним, что в четверг, 19 июня, в Одессе установится теплая и сухая погода. В течение дня небо будет переменно облачным, однако дождей не предвидится. Температура воздуха поднимется до отметки +30 °C, создавая благоприятные условия для отдыха под открытым небом.

Синоптики также прогнозируют, что лето в этом году будет достаточно жарким.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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