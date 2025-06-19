Прогноз погоди на 19 червня - якою буде погода завтра

Дівчата гуляють у спеку. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 19 червня, майже на всій території України очікується суха погода. Це зумовлено впливом області підвищеного атмосферного тиску, яка охопить більшість регіонів країни.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 19 червня від Укргідрометеоцентра

Винятком стануть Чернігівська, Сумська області, схід України, а також Закарпаття і Карпати — у цих регіонах очікується вплив слабкого атмосферного фронту, що надійде з північного заходу.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер очікується переважно західного та північно-західного напрямку. У денні години на півдні та сході країни можливі його пориви до 15–20 м/с.

У нічні години температура повітря коливатиметься в межах +13…+18 °С, а на морському узбережжі стовпчики термометрів піднімуться до +21 °С.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25...+30 °С, тоді як на заході та півночі країни буде трохи прохолодніше — +20...+25 °С. В Карпатах нічна температура опуститься до +8...+13 °С, вдень тут очікується +16...+21 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Погода на 19 червня від Наталки Діденко

У четвер, 19 червня, майже на всій території України переважатиме північно-західний вітер. Подекуди він буде доволі сильним — із поривами до 15–20 м/с, місцями досягатиме штормового рівня.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Попри поривчастий вітер, температура повітря залишатиметься по-літньому комфортною. У четвер, 19 червня, вдень стовпчики термометрів покажуть +22...+27 °C, а на півдні країни потеплішає до +26…+31 °C.

Водночас без дощів 19 червня не обійдеться. Опади з грозами очікуються на заході країни, місцями — на півночі та сході. У центрі та на півдні погода залишатиметься сухою.

У Києві 19 червня очікується переважно суха погода, лише ввечері можливий короткочасний локальний дощ. Вітер знову посилиться, пориви сягатимуть 12-14 м/с. Температура повітря впродовж дня коливатиметься близько +24 °C.

Нагадаємо, що у четвер, 19 червня, в Одесі встановиться тепла та суха погода. Протягом дня небо буде змінно хмарним, однак дощів не передбачається. Температура повітря підніметься до позначки +30 °C, створюючи сприятливі умови для відпочинку просто неба.

Синоптики також прогнозують, що літо цього року буде досить спекотним.