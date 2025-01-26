Погода в Украине на завтра 27 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков

Температура бьет рекорды — в какие регионы придет "весна" завтра
Погода в Украине в понедельник, 27 января, будет теплой и ветреной. Температура воздуха днем подскочит до +10 °C. Также синоптики прогнозируют туман в юго-восточных областях страны.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 27 января
По прогнозу синоптиков, на юго-востоке ночью и утром возможен туман. Южный ветер достигнет 5-10 м/с, а в Карпатах предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с. Также есть значительная снеголавинная опасность III уровня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
Температура воздуха:
- ночью 0...+5 °C, на востоке и в Карпатах -3...+2 °C;
- днем +5...+10 °C, на Прикарпатье и в Крыму +9...+14 °C, в восточных областях и в Карпатах +2...+7 °C.
Прогноз погоды по областям 27 января
Синоптики прогнозируют в Украине сухую и теплую погоду. Ветер будет южного направления 4-7 м/с. На севере, в нескольких южных областях и в центральной части будет пасмурно, а на западе, востоке и юге — переменная облачность.
Температура воздуха:
- на Виннитчине ночью +5°С, днем +7 °С;
- на Кировоградщине ночью +6 °С, днем +9 °С;
- на Днепропетровщине ночью +3 °С, днем +8 °С;
- на Львовщине ночью +5 °С, днем +9 °С;
- на Ровенщине ночью +5 °С, днем +9 °С;
- на Тернопольщине ночью +4 °С, днем +9 °С;
- в Черновицкой области ночью +3 °С, днем +7 °С;
- на Киевщине и в Киеве ночью +6 °С, днем +7 °С;
- на Черниговщине ночью +5 °С, днем +7 °С;
- на Харьковщине ночью +3 °С, днем +7 °С;
- на Донетчине ночью +1 °С, днем +6 °С;
- в Запорожье ночью +3 °С, днем +8 °С;
- на Николаевщине ночью +5 °С, днем +10 °С;
- на Одесщине ночью +6 °С, днем +10 °С;
- в Крыму ночью +4 °С, днем +11 °С.
Напомним, что будет тепло завтра в Киеве, там воздух прогреется до +10 °С, а во Львове столбики термометров достигнут +14 °С, однако на западе будет ветрено. В то же время в Харькове тоже прогнозируют сильный ветер и предупреждают о тумане, который окутает и Одессу, кроме того, одесситам прогнозируют весеннее тепло.
Также синоптики спрогнозировали погоду в Украине на неделю 27 января — 2 февраля. По их словам, будет аномально тепло.
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