Погода в Украине на завтра 27 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков

Влюбленные отдыхают в парке. Иллюстративное фото: Александр Прилепа / УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 27 января, будет теплой и ветреной. Температура воздуха днем подскочит до +10 °C. Также синоптики прогнозируют туман в юго-восточных областях страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 27 января

По прогнозу синоптиков, на юго-востоке ночью и утром возможен туман. Южный ветер достигнет 5-10 м/с, а в Карпатах предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с. Также есть значительная снеголавинная опасность III уровня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Температура воздуха:

ночью 0...+5 °C, на востоке и в Карпатах -3...+2 °C;

днем +5...+10 °C, на Прикарпатье и в Крыму +9...+14 °C, в восточных областях и в Карпатах +2...+7 °C.

Карта погоды в Украине на 27 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по областям 27 января

Синоптики прогнозируют в Украине сухую и теплую погоду. Ветер будет южного направления 4-7 м/с. На севере, в нескольких южных областях и в центральной части будет пасмурно, а на западе, востоке и юге — переменная облачность.

Температура воздуха:

на Виннитчине ночью +5°С, днем +7 °С;

на Кировоградщине ночью +6 °С, днем +9 °С;

на Днепропетровщине ночью +3 °С, днем +8 °С;

на Львовщине ночью +5 °С, днем +9 °С;

на Ровенщине ночью +5 °С, днем +9 °С;

на Тернопольщине ночью +4 °С, днем +9 °С;

Прогноз погоды в Украине на 27 января от Meteoprog. Фото: скриншот

в Черновицкой области ночью +3 °С, днем +7 °С;

на Киевщине и в Киеве ночью +6 °С, днем +7 °С;

на Черниговщине ночью +5 °С, днем +7 °С;

на Харьковщине ночью +3 °С, днем +7 °С;

на Донетчине ночью +1 °С, днем +6 °С;

в Запорожье ночью +3 °С, днем +8 °С;

на Николаевщине ночью +5 °С, днем +10 °С;

на Одесщине ночью +6 °С, днем +10 °С;

в Крыму ночью +4 °С, днем +11 °С.

Напомним, что будет тепло завтра в Киеве, там воздух прогреется до +10 °С, а во Львове столбики термометров достигнут +14 °С, однако на западе будет ветрено. В то же время в Харькове тоже прогнозируют сильный ветер и предупреждают о тумане, который окутает и Одессу, кроме того, одесситам прогнозируют весеннее тепло.

Также синоптики спрогнозировали погоду в Украине на неделю 27 января — 2 февраля. По их словам, будет аномально тепло.