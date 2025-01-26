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Температура б'є рекорди — в які регіони завітає "весна" завтра

26 січня 2025 22:02
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на завтра 27 січня 2025 — прогноз погоди від синоптиків
Закохані відпочивають в парку. Ілюстративне фото: Олександр Прилепа / УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в понеділок, 27 січня, буде теплою та вітряною. Температура повітря вдень підскочить до +10 °C. Також синоптики прогнозують туман у південно-східних областях країни. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 27 січня 

За прогнозом синоптиків, на південному сході вночі та вранці можливий туман. Південний вітер сягне 5-10 м/с, а в Карпатах попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с. Також є значна сніголавинна небезпека ІІІ рівня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Температура повітря:

  • вночі 0...+5 °C, на сході та в Карпатах -3...+2 °C;
  • вдень +5...+10 °C, на Прикарпатті та в Криму +9...+14 °C, у східних областях та в Карпатах +2...+7 °C.
Погода на завтра 27 січня
Мапа погоди в Україні на 27 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по областях 27 січня

Синоптики прогнозують в Україні суху й теплу погоду. Вітер буде південного напрямку 4-7 м/с. На півночі, в кількох південних областях та в центральній частині буде похмуро, а на заході, сході та півдні — мінлива хмарність.

Температура повітря:

  • на Вінниччині вночі +5 °С, вдень +7 °С;
  • на Кіровоградщині вночі +6 °С, вдень +9 °С;
  • на Дніпропетровщині вночі +3 °С, вдень +8 °С;
  • на Львівщині вночі +5 °С, вдень +9 °С;
  • на Рівненщині вночі +5 °С, вдень +9 °С;
  • на Тернопільщині вночі +4 °С, вдень +9 °С;
Температура б'є рекорди — в які регіони завітає "весна" завтра - фото 2
Прогноз погоди в Україні на 27 січня від Meteoprog. Фото: скриншот
  • у Чернівецькій області вночі +3 °С, вдень +7 °С;
  • на Київщині та в Києві вночі +6 °С, вдень +7 °С;
  • на Чернігівщині вночі +5 °С, вдень +7 °С;
  • на Харківщині вночі +3 °С, вдень +7 °С;
  • на Донеччині вночі +1 °С, вдень +6 °С;
  • у Запоріжжі вночі +3 °С, вдень +8 °С;
  • на Миколаївщині вночі +5 °С, вдень +10 °С;
  • на Одещині вночі +6 °С, вдень +10 °С;
  • в Криму вночі +4 °С, вдень +11 °С.

Нагадаємо, що буде тепло завтра у Києві, там повітря прогріється до +10 °С, а у Львові стовпчики термометрів сягнуть +14 °С, однак на заході буде вітряно. Водночас у Харкові теж прогнозують сильний вітер та попереджають про туман, який огорне й Одесу, крім того, одеситам прогнозують весняне тепло.

Також синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень 27 січня — 2 лютого. За їх словами, буде аномально тепло.

погода Укргідрометцентр потепління вітер туман

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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