Погода в Україні на завтра 27 січня 2025 — прогноз погоди від синоптиків

Температура б'є рекорди — в які регіони завітає "весна" завтра
Погода в Україні в понеділок, 27 січня, буде теплою та вітряною. Температура повітря вдень підскочить до +10 °C. Також синоптики прогнозують туман у південно-східних областях країни.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 27 січня
За прогнозом синоптиків, на південному сході вночі та вранці можливий туман. Південний вітер сягне 5-10 м/с, а в Карпатах попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с. Також є значна сніголавинна небезпека ІІІ рівня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.
Температура повітря:
- вночі 0...+5 °C, на сході та в Карпатах -3...+2 °C;
- вдень +5...+10 °C, на Прикарпатті та в Криму +9...+14 °C, у східних областях та в Карпатах +2...+7 °C.
Прогноз погоди по областях 27 січня
Синоптики прогнозують в Україні суху й теплу погоду. Вітер буде південного напрямку 4-7 м/с. На півночі, в кількох південних областях та в центральній частині буде похмуро, а на заході, сході та півдні — мінлива хмарність.
Температура повітря:
- на Вінниччині вночі +5 °С, вдень +7 °С;
- на Кіровоградщині вночі +6 °С, вдень +9 °С;
- на Дніпропетровщині вночі +3 °С, вдень +8 °С;
- на Львівщині вночі +5 °С, вдень +9 °С;
- на Рівненщині вночі +5 °С, вдень +9 °С;
- на Тернопільщині вночі +4 °С, вдень +9 °С;
- у Чернівецькій області вночі +3 °С, вдень +7 °С;
- на Київщині та в Києві вночі +6 °С, вдень +7 °С;
- на Чернігівщині вночі +5 °С, вдень +7 °С;
- на Харківщині вночі +3 °С, вдень +7 °С;
- на Донеччині вночі +1 °С, вдень +6 °С;
- у Запоріжжі вночі +3 °С, вдень +8 °С;
- на Миколаївщині вночі +5 °С, вдень +10 °С;
- на Одещині вночі +6 °С, вдень +10 °С;
- в Криму вночі +4 °С, вдень +11 °С.
Нагадаємо, що буде тепло завтра у Києві, там повітря прогріється до +10 °С, а у Львові стовпчики термометрів сягнуть +14 °С, однак на заході буде вітряно. Водночас у Харкові теж прогнозують сильний вітер та попереджають про туман, який огорне й Одесу, крім того, одеситам прогнозують весняне тепло.
Також синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень 27 січня — 2 лютого. За їх словами, буде аномально тепло.
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