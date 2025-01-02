Прогноз погоды в Украине на завтра, 3 января, от Укргидрометцентра

Сильный снег. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 3 января, будет облачной. Синоптики предупреждают о метели, гололеде и порывах ветра до 25 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 3 января

Ночью в западных, северных регионах и в Винницкой области, а днем по всей Украине, кроме юго-востока, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

На Закарпатье ночью возможны значительные осадки, днем — умеренные. На дорогах в западных и северных областях местами будет наблюдаться гололедица.

Прогноз погоды в Украине на завтра. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, а ночью в Карпатах порывы до 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью и днем -3...+2 °С, днем в центральных областях до +5 °С. На юге и востоке ночью ожидается +1...+6 °С, днем +5...+10 °С.

В Карпатах завтра ночью значительный, днем умеренный снег, а также метель. Температура воздуха будет -1...-6 °С.

Предупреждение об опасности

Из-за сильных осадков, метели и порывов ветра на Закарпатье и в Карпатах объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на завтра. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что такие условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о похолодании завтра. Кроме того, на дорогах станет ощутимо сложнее, поскольку ожидается гололед.

Также в Киеве 3 января будут осадки. Речь идет об небольшом мокром снеге.