Прогноз погоди в Україні на завтра, 3 січня, від Наталки Діденко

Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 3 січня, очікується з похолоданням. Температура повітря місцями знизиться до 0 °С. Крім того, буде рвучкий вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Діденко зазначила, що завтра температура повітря знизиться до 0...+2 °С. У центральних областях очікується +1...+5 °С, а у південних — +6...+12 °С.

А в Харківській області похолоднішає до +1...+5 °С, однак на Луганщині та Донеччині ще буде тепло — +5...+8 °С.

Вітер 3 січня буде переважно північно-західний, рвучкий.

"У зв'язку із проходженням холодного атмосферного фронту пройдуть опади — дощ з переходом у мокрий сніг — на заході, півночі, у центрі, на Харківщині", — зазначає Діденко.

Атмосферний фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko

На Луганщині, Донеччині та в південній частині завтра без опадів.

Крім того, на дорогах стане відчутно складніше, оскільки очікується ожеледь.

Похолодання в Україні протримається до 6 січня. Впродовж 7-11 січня знову буде тепліше.

Погода в Києві 3 січня

У столиці завтра також буде похолодання до 0...+2 °С. Діденко зазначає, що очікується дощ з переходом у мокрий сніг, а також поривчастий північно-західний вітер.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Землі 2 січня не очікується суттєвих магнітних бур. Однак можливий радіаційний шторм.

Також сьогодні в Одесі та області оголосили штормове попередження. Очікується південно-західний вітер зі швидкістю 12-17 м/с.