Прогноз погоды в Украине на завтра 3 января от Наталки Диденко

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 3 января, ожидается с похолоданием. Температура воздуха местами снизится до 0 °С. Кроме того, будет порывистый ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 3 января

Диденко отметила, что завтра температура воздуха снизится до 0...+2 °С. В центральных областях ожидается +1...+5 °С, а в южных — +6...+12 °С.

А в Харьковской области похолодает до +1...+5 °С, однако на Луганщине и Донетчине еще будет тепло — +5...+8 °С.

Ветер 3 января будет преимущественно северо-западный, порывистый.

"В связи с прохождением холодного атмосферного фронта пройдут осадки — дождь с переходом в мокрый снег — на западе, севере, в центре, на Харьковщине", — отмечает Диденко.

Атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko

На Луганщине, Донетчине и в южной части завтра без осадков.

Кроме того, на дорогах станет ощутимо сложнее, поскольку ожидается гололед.

Похолодание в Украине продержится до 6 января. В течение 7-11 января снова будет теплее.

Погода в Киеве 3 января

В столице завтра также будет похолодание до 0...+2 °С. Диденко отмечает, что ожидается дождь с переходом в мокрый снег, а также порывистый северо-западный ветер.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, на Земле 2 января не ожидается существенных магнитных бурь. Однако возможен радиационный шторм.

Также сегодня в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 12-17 м/с.