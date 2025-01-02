Прогноз погоды в Украине на завтра 3 января от Наталки Диденко

Диденко предупредила украинцев о похолодании завтра
Погода в Украине завтра, 3 января, ожидается с похолоданием. Температура воздуха местами снизится до 0 °С. Кроме того, будет порывистый ветер.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 3 января
Диденко отметила, что завтра температура воздуха снизится до 0...+2 °С. В центральных областях ожидается +1...+5 °С, а в южных — +6...+12 °С.
А в Харьковской области похолодает до +1...+5 °С, однако на Луганщине и Донетчине еще будет тепло — +5...+8 °С.
Ветер 3 января будет преимущественно северо-западный, порывистый.
"В связи с прохождением холодного атмосферного фронта пройдут осадки — дождь с переходом в мокрый снег — на западе, севере, в центре, на Харьковщине", — отмечает Диденко.
На Луганщине, Донетчине и в южной части завтра без осадков.
Кроме того, на дорогах станет ощутимо сложнее, поскольку ожидается гололед.
Похолодание в Украине продержится до 6 января. В течение 7-11 января снова будет теплее.
Погода в Киеве 3 января
В столице завтра также будет похолодание до 0...+2 °С. Диденко отмечает, что ожидается дождь с переходом в мокрый снег, а также порывистый северо-западный ветер.
Напомним, на Земле 2 января не ожидается существенных магнитных бурь. Однако возможен радиационный шторм.
Также сегодня в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 12-17 м/с.
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