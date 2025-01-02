Прогноз погоди в Україні на завтра, 3 січня, від Укргідрометцентру

Сильний сніг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 3 січня, буде хмарною. Синоптики попереджають про хуртовини, ожеледицю та пориви вітру до 25 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 3 січня

Вночі у західних, північних регіонах та на Вінниччині, а вдень по всій Україні, окрім південного сходу, очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

На Закарпатті вночі можливі значні опади, вдень — помірні. На дорогах у західних і північних областях місцями спостерігатиметься ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на завтра. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с, а вночі в Карпатах пориви до 20-25 м/с.

Температура повітря вночі та вдень -3...+2 °С, вдень у центральних областях до +5 °С. На півдні та сході вночі очікується +1...+6 °С, вдень +5...+10 °С.

У Карпатах завтра вночі значний, вдень помірний сніг, а також хуртовина. Температура повітря буде -1...-6 °С.

Попередження про небезпеку

Через сильні опади, хуртовину та пориви вітру на Закарпатті та в Карпатах оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на завтра. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що такі умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила українців про похолодання завтра. Крім того, на дорогах стане відчутно складніше, оскільки очікується ожеледь.

Також у Києві 3 січня будуть опади. Йдеться про невеликий мокрий сніг.