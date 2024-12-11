Погода в Киеве — прогноз от синоптиков на 12 декабря

Столицу заметет снегом — прогноз погоды в Киеве на завтра
Завтра в Киеве прогнозируется облачная погода в течение всего дня. Ночью и утром жителям столицы следует ожидать снег.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода в Киеве в четверг, 12 декабря
Ночью и с утра столицу накроет снегопад, который ближе к обеду стихнет. На дорогах прогнозируют гололедицу, поэтому водителям следует позаботиться о безопасности.
Температура ночью будет держаться около -1 °C. Днем отметки термометра будут колебаться от -1...0 °C.
Напомним, во Львовской области 12 декабря прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и утром будет идти снег.
12 декабря в Одессе ожидается шторм. Синоптики предупреждают о сильном ветре и сильном волнении моря.
Читайте Новини.LIVE!