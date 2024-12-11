Погода в Киеве — прогноз от синоптиков на 12 декабря

На улице идет снег. Фото: Новини.LIVE

Завтра в Киеве прогнозируется облачная погода в течение всего дня. Ночью и утром жителям столицы следует ожидать снег.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Ночью и с утра столицу накроет снегопад, который ближе к обеду стихнет. На дорогах прогнозируют гололедицу, поэтому водителям следует позаботиться о безопасности.

Температура ночью будет держаться около -1 °C. Днем отметки термометра будут колебаться от -1...0 °C.

Погода в Киеве 12 декабря. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области 12 декабря прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и утром будет идти снег.

12 декабря в Одессе ожидается шторм. Синоптики предупреждают о сильном ветре и сильном волнении моря.