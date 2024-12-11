Погода у Києві — прогноз від синоптиків на 12 грудня

На вулиці йде сніг. Фото: Новини.LIVE

Завтра у Києві прогнозують хмарну погоду протягом всього дня. Вночі та зранку мешканцям столиці варто чекати на сніг.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Вночі та зранку столицю накриє снігопад, який ближче до обіду стихне. На дорогах прогнозують ожеледицю, тож водіям варто подбати про безпеку.

Температура вночі буде триматись близько -1 °C. Вдень позначки термометра коливатимуться від -1...0 °C.

Погода у Києві 12 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області 12 грудня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень і вночі очікується незначний сніг.

В Одесі 12 грудня очікується шторм. Синоптики попереджають про сильний вітер та значне хвилювання моря.