Погода у Києві — прогноз від синоптиків на 12 грудня

Столицю замете снігом — прогноз погоди у Києві на завтра
Завтра у Києві прогнозують хмарну погоду протягом всього дня. Вночі та зранку мешканцям столиці варто чекати на сніг.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода у Києві в четвер, 12 грудня
Вночі та зранку столицю накриє снігопад, який ближче до обіду стихне. На дорогах прогнозують ожеледицю, тож водіям варто подбати про безпеку.
Температура вночі буде триматись близько -1 °C. Вдень позначки термометра коливатимуться від -1...0 °C.
Нагадаємо, у Львівській області 12 грудня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень і вночі очікується незначний сніг.
В Одесі 12 грудня очікується шторм. Синоптики попереджають про сильний вітер та значне хвилювання моря.
Читайте Новини.LIVE!