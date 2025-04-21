Синоптики прогнозируют на сегодня довольно теплую погоду, однако в некоторых регионах будут осадки

Весна в Харькове. Иллюстративное фото: УНИАН

В сегодняшний понедельник синоптики прогнозируют облачную погоду, но осадков не стоит ожидать. Температура воздуха будет довольно высокой — около +21...+26 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 21 апреля от Укргидрометцентра

По прогнозу метеорологов, сегодня только днем на юге местами пройдет кратковременный дождь и гроза. А на остальной территории Украины обойдется без дождя. Ветер будет менять направление, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха составит +21...+26 °С, в Карпатах и на побережье морей немного прохладнее — +15...+20 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 21 апреля от Диденко

По словам синоптика Наталки Диденко, сегодняшняя погода в Украине обещает быть солнечной и очень теплой. Температура в среднем составит +20...+24 °С. А вот жителям Крыма и Приазовья надо не забыть зонтики - там пройдут кратковременные дожди с грозами.

Температурная карта. Фото: Метеопост

В то же время в Киеве завтра ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха до +24 °С.

Напомним, в течение недели в Украине будет очень теплая погода, но местами пройдут дожди.

А во Львов сегодня придет летнее тепло — столбики термометров покажут +26 °С.