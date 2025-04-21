Синоптики прогнозують на сьогодні доволі теплу погоду, проте в деяких регіонах будуть опаду

Весна у Харкові. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогоднішнього понеділка синоптики прогнозують хмарну погоду, але опадів не варто очікувати. Температура повітря буде доволі високою — близько +21...+26 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 21 квітня від Укргідрометцентру

За прогнозом метеорологів, сьогодні лише вдень на півдні місцями пройде короткочасний дощ та гроза. А на іншій території України обійдеться без дощу. Вітер змінюватиме напрямок, швидкість 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме +21...+26 °С, в Карпатах та на узбережжі морів трохи прохолодніше — +15...+20 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 21 квітня від Діденко

За словами синоптика Наталки Діденко, сьогоднішня погода в Україні обіцяє бути сонячною та дуже теплою. Температура в середньому становитиме +20...+24 °С. А от мешканцям Криму та Приазов'я треба не забути парасольки — там пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Водночас у Києві завтра очікується суха сонячна погода з температурою повітря до +24 °С.

Нагадаємо, протягом тижня в Україні буде дуже тепла погода, але подекуди пройдуть дощі.

А до Львова сьогодні прийде літнє тепло — стовпчики термометрів покажуть +26 °С.