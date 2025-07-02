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Жара заменит дожди — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 18:49
Прогноз погоды на 3 июля - какой будет погода завтра
Люди идут в жару. Фото: Новини. LIVE

В четверг, 3 июля, погодные условия в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Это будет способствовать рассеиванию облаков и постепенному повышению температуры воздуха почти по всей территории страны, особенно на западе и юге.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 3 июля

Осадков синоптики не прогнозируют, за исключением отдельных районов юго-востока ночью и востока страны днем — там возможны кратковременные небольшие дожди.

Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °С, на морском побережье — до +20 °С.

Днем воздух прогреется до +25...+30 °С, а в западных и южных регионах — местами до жарких +33 °С.

В восточных областях будет немного прохладнее — +21...+26 °С.

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Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что в четверг, 3 июля, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Из-за засушливой погоды в регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара.

погода Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине жара
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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