Прогноз погоди на 3 липня - якою буде погода завтра

Люди ідуть у спеку. Фото: Новини. LIVE

У четвер, 3 липня, погодні умови в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Це сприятиме розсіюванню хмар і поступовому підвищенню температури повітря майже по всій території країни, особливо на заході та півдні.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 3 липня

Опадів синоптики не прогнозують, за винятком окремих районів південного сходу вночі та сходу країни вдень там можливі короткочасні невеликі дощі.

Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+17 °С, на морському узбережжі — до +20 °С.

Вдень повітря прогріється до +25...+30 °С, а в західних і південних регіонах — місцями до спекотних +33 °С.

У східних областях буде трохи прохолодніше — +21...+26 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що у четвер, 3 липня, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів. Через посушливу погоду в регіоні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека.