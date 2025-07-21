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Жара и грозы — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 06:25
Погода сегодня 21 июля в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 21 июля, дали синоптики. Без осадков только на юге и юго-востоке. На остальной территории местами кратковременный дождь и гроза.

Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 21 июля

Погода в Украине 21 июля 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +14...+19 °С, на юге и востоке — до +22 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С. Жарче всего будет на Закарпатье, юге и востоке: +29...+34 °С.

Температуры в Украине 21 июля 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, в области гроза. Скорость западного ветра составит 7–12 м/с. В столице ночью будет +15...+17 °С, а в области — +14...+19 °С. Днем в Киеве потеплеет до +25...+27 °С, а на Киевщине — до +23...+28 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 21 июля температура в течение дня составит +24...+29 °С. Правда, в Черниговской и Сумской области местами будет всего +20...+23 °С, а на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области — +30...+33 °С.

Дожди с грозами пройдут на севере, ночью возможны еще и на западе и в центре, а вечером — на Харьковщине. На остальной территории ожидается сухая погода.

В Киеве пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Температура в течение дня: +24...+26 °С.

Напомним, на 21 июля синоптики прогнозируют теплую погоду. Правда, не обойдется без осадков. В некоторых регионах возможен даже мелкий град.

Также мы сообщали, что в Одессе 21 июля будет жарко. Воздух прогреется до +32 °С.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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