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Головна Метео Спека та грози — яка погода буде в Україні сьогодні

Спека та грози — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 06:25
Погода сьогодні 21 липня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 21 липня, надали синоптики. Без опадів лише на півдні та південному сході. На решті території місцями короткочасний дощ і гроза.

Про це в неділю, 20 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 21 липня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Західний і південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +14...+19 °С, на півдні та сході — до +22 °С. Удень повітря прогріється до +23...+28 °С. Найспекотніше буде на Закарпатті, півдні та сході: +29...+34 °С.

Температури в Україні 21 липня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, в області гроза. Швидкість західного вітру становитиме 7–12 м/с. У столиці вночі буде +15...+17 °С, а в області — +14...+19 °С. Удень у Києві потеплішає до +25...+27 °С, а на Київщині — до +23...+28 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 21 липня температура впродовж дня становитиме +24...+29 °С. Щоправда в Чернігівській і Сумській області місцями буде лише +20...+23 °С, а на півдні, південному сході та у Дніпропетровській області — +30...+33 °С.

Дощі із грозами пройдуть на півночі, уночі можливі ще й на заході та в центрі, а ввечері — на Харківщині. На решті території очікується суха погода.

У Києві пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Температура впродовж дня: +24...+26 °С.

Нагадаємо, на 21 липня синоптики прогнозують теплу погоду. Щоправда, не обійдеться без опадів. У деяких регіонах можливий навіть дрібний град.

Також ми повідомляли, що в Одесі 21 липня буде спекотно. Повітря прогріється до +32 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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