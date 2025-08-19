Видео
Жара не отступает — прогноз погоды в Украине на завтра

Жара не отступает — прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 17:53
Прогноз погоды на 20 августа - какой будет погода завтра
Девушка страдает от жары. Фото: Freepik

В среду, 20 августа, в Украине ожидается преимущественно ясная погода с небольшой облачностью. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:
Жара не отступает — прогноз погоды в Украине на завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 20 августа

Ветер преимущественно юго-западный, скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура будет колебаться в промежутке +10...+15 °С, а на юге страны столбик термометра поднимется до +19 °С.

Днем воздух прогреется до +22...+27 °С, а на юге и юго-востоке местами до +30 °С.

Жара не отступает — прогноз погоды в Украине на завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Напомним, что в Харькове завтра ожидается сухая и комфортная погода без осадков. В течение дня ожидается до +30 °C и свежий ветер.

А ранее синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украину вернутся дожди. В то же время традиционно жарче всего будет на юге и юго-востоке.

