Прогноз погоды на 20 августа - какой будет погода завтра

В среду, 20 августа, в Украине ожидается преимущественно ясная погода с небольшой облачностью. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 20 августа

Ветер преимущественно юго-западный, скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура будет колебаться в промежутке +10...+15 °С, а на юге страны столбик термометра поднимется до +19 °С.

Днем воздух прогреется до +22...+27 °С, а на юге и юго-востоке местами до +30 °С.

Напомним, что в Харькове завтра ожидается сухая и комфортная погода без осадков. В течение дня ожидается до +30 °C и свежий ветер.

А ранее синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украину вернутся дожди. В то же время традиционно жарче всего будет на юге и юго-востоке.