Головна Метео Спека не відступає — прогноз погоди в Україні на завтра

Спека не відступає — прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 17:53
Прогноз погоди на 20 серпня - якою буде погода завтра
Дівчина страждає від спеки. Фото: Freepik

У середу, 20 серпня, в Україні очікується переважно ясна погода з невеликою хмарністю. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:
Спека не відступає — прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 20 серпня

Вітер переважно південно-західний, швидкістю 5–10 м/с.

Вночі температура коливатиметься у проміжку +10...+15 °С, а на півдні країни стовпчик термометра підніметься до +19 °С.

Вдень повітря прогріється до +22...+27 °С, а на півдні та південному сході місцями до +30 °С.

Спека не відступає — прогноз погоди в Україні на завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Український гідрометеорологічний центр 

Нагадаємо, що у Харкові завтра очікується суха та комфортна погода без опадів. Упродовж дня очікується до +30 °C та свіжий вітер.

А раніше синоптик Наталка Діденко назвала дату, коли в Україну повернуться дощі. Водночас традиційно найспекотніше буде на півдні та південному сході. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
