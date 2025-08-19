Прогноз погоди на 20 серпня - якою буде погода завтра

Дівчина страждає від спеки. Фото: Freepik

У середу, 20 серпня, в Україні очікується переважно ясна погода з невеликою хмарністю. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Пост Укргідрометеоцентра.

Прогноз погоди на 20 серпня

Вітер переважно південно-західний, швидкістю 5–10 м/с.

Вночі температура коливатиметься у проміжку +10...+15 °С, а на півдні країни стовпчик термометра підніметься до +19 °С.

Вдень повітря прогріється до +22...+27 °С, а на півдні та південному сході місцями до +30 °С.

Карта погоди. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, що у Харкові завтра очікується суха та комфортна погода без опадів. Упродовж дня очікується до +30 °C та свіжий вітер.

А раніше синоптик Наталка Діденко назвала дату, коли в Україну повернуться дощі. Водночас традиційно найспекотніше буде на півдні та південному сході.