Прогноз погоди на 20 серпня - якою буде погода завтра

Спека не відступає — прогноз погоди в Україні на завтра
У середу, 20 серпня, в Україні очікується переважно ясна погода з невеликою хмарністю. Опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди на 20 серпня
Вітер переважно південно-західний, швидкістю 5–10 м/с.
Вночі температура коливатиметься у проміжку +10...+15 °С, а на півдні країни стовпчик термометра підніметься до +19 °С.
Вдень повітря прогріється до +22...+27 °С, а на півдні та південному сході місцями до +30 °С.
Нагадаємо, що у Харкові завтра очікується суха та комфортна погода без опадів. Упродовж дня очікується до +30 °C та свіжий вітер.
А раніше синоптик Наталка Діденко назвала дату, коли в Україну повернуться дощі. Водночас традиційно найспекотніше буде на півдні та південному сході.
