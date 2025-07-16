Погода сегодня 16 июля в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди на пляже летом. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 16 июля, дали синоптики. В большинстве областей будет сухо и жарко, лишь на западе — умеренно тепло.

Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 16 июля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ожидается переменная облачность. В западных, а днем и в Житомирской, Винницкой, Киевской областях кратковременные дожди, местами грозы. На Закарпатье и Прикарпатье местами пройдут значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха снизится до +15...+20 °С, в южных и восточных областях — до +18...+23 °С. Днем в западных областях потеплеет до +21...+26 °С, на севере — до +25...+30 °С, а на остальной территории — до +29...+34 °С. В южных областях жара местами достигнет +35...+37 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков. Днем кратковременные дожди, в области местами грозы. Скорость преимущественно северо-западного ветра составит 5–10 м/с. Ночью в столице будет +18...+20 °С, а в области — +15...+20 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +27...+29 °С, а на Киевщине — до +25...+30 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность" от Укргидрометцентра

В южных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, дожди с грозами 16 июля пройдут в западных областях, а также дойдут до Житомирской, Черкасской, Киевской и Одесской областей. Местами возможны сильные ливни, шквалы и град. На остальной территории будет сухо и жарко.

Какие температуры ожидаются:

на юге, востоке и Днепропетровщине +30...+36 °С;

в северных областях +28...+30 °С;

в большинстве центральных областей +27...+31 °С;

в западных областях +22...+27 °С.

В Киеве в течение дня предполагается +27...+30 °С. Преимущественно без осадков, но вечером есть вероятность локального грозового дождя.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что в ближайшие дни погодные условия в Украине изменятся. Уже 18 и 19 июля возможно снижение температуры и ливни.

Напомним, киевляне рассказали, как спасаются от жары. Одни стараются больше времени проводить дома, другие пьют прохладительные напитки.