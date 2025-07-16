Погода сьогодні 16 липня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди на пляжі влітку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 16 липня, надали синоптики. У більшості областей буде сухо та спекотно, лише на заході — помірно тепло.

Про це у вівторок, 15 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 16 липня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Очікується мінлива хмарність. У західних, а вдень і в Житомирській, Вінницькій, Київській областях короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди пройдуть значні дощі. На решті території без опадів.

Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря знизиться до +15...+20 °С, у південних і східних областях — до +18...+23 °С. Удень у західних областях потеплішає до +21...+26 °С, на півночі — до +25...+30 °С, а на решті території — до +29...+34 °С. У південних областях спека місцями сягне +35...+37 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині мінлива хмарність. Уночі без опадів. Удень короткочасні дощі, в області місцями грози. Швидкість переважно північно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. Уночі у столиці буде +18...+20 °С, а в області — +15...+20 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +27...+29 °С, а на Київщині — до +25...+30 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека" від Укргідрометцентру

У південних, північних, більшості центральних і Харківській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, дощі із грозами 16 липня пройдуть у західних областях, а також дійдуть до Житомирщини, Черкащини, Київщини й Одещини. Місцями можливі сильні зливи, шквали та град. На решті території буде сухо та спекотно.

Які температури очікуються:

на півдні, сході та Дніпропетровщині +30...+36 °С;

у північних областях +28...+30 °С;

у більшості центральних областей +27...+31 °С;

у західних областях +22...+27 °С.

У Києві впродовж дня передбачається +27...+30 °С. Переважно без опадів, але ввечері є ймовірність локального грозового дощу.

Раніше Наталка Діденко попередила, що найближчими днями погодні умови в Україні зміняться. Уже 18 та 19 липня можливе зниження температури та зливи.

Нагадаємо, кияни розповіли, як рятуються від спеки. Одні намагаються більше часу проводити вдома, інші п'ють прохолодні напої.