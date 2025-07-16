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Головна Метео Спека не відступає — яка погода буде в Україні сьогодні

Спека не відступає — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 06:25
Погода сьогодні 16 липня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди на пляжі влітку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 16 липня, надали синоптики. У більшості областей буде сухо та спекотно, лише на заході — помірно тепло.

Про це у вівторок, 15 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 16 липня

Погода в Україні 16 липня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Очікується мінлива хмарність. У західних, а вдень і в Житомирській, Вінницькій, Київській областях короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди пройдуть значні дощі. На решті території без опадів.

Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря знизиться до +15...+20 °С, у південних і східних областях — до +18...+23 °С. Удень у західних областях потеплішає до +21...+26 °С, на півночі — до +25...+30 °С, а на решті території — до +29...+34 °С. У південних областях спека місцями сягне +35...+37 °С.

Температури в Україні 16 липня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині мінлива хмарність. Уночі без опадів. Удень короткочасні дощі, в області місцями грози. Швидкість переважно північно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. Уночі у столиці буде +18...+20 °С, а в області — +15...+20 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +27...+29 °С, а на Київщині — до +25...+30 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні 16 липня 2025 року
Карта "Пожежна небезпека" від Укргідрометцентру

У південних, північних, більшості центральних і Харківській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, дощі із грозами 16 липня пройдуть у західних областях, а також дійдуть до Житомирщини, Черкащини, Київщини й Одещини. Місцями можливі сильні зливи, шквали та град. На решті території буде сухо та спекотно.

Які температури очікуються:

  • на півдні, сході та Дніпропетровщині +30...+36 °С;
  • у північних областях +28...+30 °С;
  • у більшості центральних областей +27...+31 °С;
  • у західних областях +22...+27 °С.

У Києві впродовж дня передбачається +27...+30 °С. Переважно без опадів, але ввечері є ймовірність локального грозового дощу.

Раніше Наталка Діденко попередила, що найближчими днями погодні умови в Україні зміняться. Уже 18 та 19 липня можливе зниження температури та зливи.

Нагадаємо, кияни розповіли, як рятуються від спеки. Одні намагаються більше часу проводити вдома, інші п'ють прохолодні напої.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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