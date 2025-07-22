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Жара, дождь и грозы — какую погоду ожидать в регионах Украины

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 06:25
Украину сегодня накроет жара, но и без дождей не обойдется. прогнозируют синоптики
Дождь в Одессе. Иллюстративное фото: ВСЕ Online

Сегодняшняя погода в Украине будет на удивление контрастной. Метеорологи прогнозируют в одних регионах страшную жару, а в других дожди и грозы.

Об этом сообщают синоптик Наталка Диденко и "Укргидрометцентр".

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Погода от Укргидрометцентра

Метеорологи предупреждают про облачную погоду с прояснениями. Надо учитывать, что днем осадки охватят почти всю территорию страны, за исключением юго-востока. Местами можно ожидать даже грозы.

Ветер юго-западного и западного направления, с силой 7-12 м/с. Температура воздуха +27...+32 °C, в западных областях +22...+27 °C.

Погода в Україні завтра 22 липня - прогноз
Прогноз погоды на 22 июля. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода от Наталки Диденко

Сегодня Украину накроет жара на юге, востоке и в центре. Здесь следует ожидать до +32...+36 °C. В северных регионах будет немного свежее - +28...+32 °C, а самая комфортная температура ожидается на западе - от +24 до +28 °C.

В западных областях, а также местами в центре и на севере прогнозируют грозы с мощными ливнями, шквалами и, вероятно, градом. Дожди с грозами возможны также в Одесской области и в Николаевской области. В других регионах осадков не предвидится.

В Киеве примерно +30 °C, но вечером возможен дождь с грозой.

Кроме того, Диденко предупреждает, что на побережье Черного моря ожидается такое явление как апвеллинг — когда ветер отгоняет теплую воду от побережья, а из глубин поднимается холодная, насыщенная питательными веществами. Это способствует развитию фитопланктона, из-за чего в море может появиться специфический запах.

Ранее синоптики предупредили жителей Киевской области об опасности.

А также жителей Львова предупреждают о ливне, который сегодня накроет город.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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