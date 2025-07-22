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Головна Метео Спека, дощ та грози — яку погоду очікувати в регіонах України

Спека, дощ та грози — яку погоду очікувати в регіонах України

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 06:25
Україну сьогодні накриє спека, але й без дощів не обійдеться. прогнозують синоптики
Дощ в Одесі. Ілюстративне фото: УСІ Online

Сьогоднішня погода в Україні буде на диво контрастної. Метеорологи прогнозують в одних регіонах страшенну спеку, а в інших дощі й грози.

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та "Укргідрометцентр".

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Погода від Укргідрометцентру

Метеорологи попереджають про хмарну погода з проясненнями. Треба враховувати, що вдень опади охоплять майже всю територію країни, за винятком південного сходу. Місцями можна очікувати навіть на грози.

Вітер південно-західного та західного напрямку, з силою 7–12 м/с. Температура повітря +27…+32 °C, у західних областях +22…+27 °C.

Погода в Україні завтра 22 липня - прогноз
Прогноз погоди на 22 липня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода від Наталки Діденко

Сьогодні Україну накриє спека на півдні, сході та у центрі. Тут слід очікувати до +32…+36 °C. У північних регіонах буде трохи свіжіше — +28…+32 °C, а найкомфортніша температура очікується на заході — від +24 до +28 °C.

У західних областях, а також місцями в центрі та на півночі прогнозують грози з потужними зливами, шквалами і, ймовірно, градом. Дощі з грозами можливі також на Одещині та у Миколаївській області. В інших регіонах опадів не передбачається.

У Києві приблизно +30 °C, але ввечері можливий дощ з грозою.

Окрім того, Діденко попереджає, що на узбережжі Чорного моря очікується таке явище як апвелінг — коли вітер відганяє теплу воду від узбережжя, а з глибин піднімається холодна, насичена поживними речовинами. Це сприяє розвитку фітопланктону, через що в морі може з'явитися специфічний запах.

Раніше синоптики попередили мешканців Київщини про небезпеку.

А також жителів Львова попереджають про зливу, яка сьогодні накриє місто.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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